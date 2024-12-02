Osman Müftüoğlu: Çoğu insan, 'Kalbin gizli katilinin' COVID-19 aşıları olduğunu düşünüyor

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Gençlerdeki kalp krizinde bu beklenmeyen artış son 3-4 yılda zirve yapınca da çoğu insan, “KALBİN GİZLİ KATİLİ”nin COVID-19 aşıları olduğunu düşünüyor. Peki, doğru mu? Cevabım son derece net ve açık, üstelik ciddi bilimsel verilere dayanıyor: COVID-19 ile kalp krizleri arasında bir bağlantı evet var, ama bu bağlantı COVID-19’un aşılarıyla değil kendisiyle ilişkili. Daha açık bir deyişle “COVID-19 kalp hastalıklarına ve kalp krizlerine neden olabiliyor bu kesin ama COVID-19 aşılarının bu süreçte SUÇLU değil koruyucu olarak değerlendirilmesi gerekiyor”…

…COVID-19 salgını sürecinde aşılama çalışmaları başladıktan bir süre sonra aşılananların bazılarında rakam çok düşük olsa da “miyokardit” gibi kalp rahatsızlıklarının görülmesi aşı karşıtları tarafından fazlaca büyütüldü. Hatırlatalım, miyokardit kalp kasının iltihaplanması anlamına geliyor. Ama bu aşı yan etkisi son derece nadir görülen bir problem. Çoğu zaman mRNA aşılarının 2. dozundan sonraki ilk iki hafta içerisinde ortaya çıkıyor, görülme oranı ise 10 binde 0.26 ila 1.3 arasında değişiyor. Üstelik bu aşı sonrası miyokardit kısa bir süre sonra da herhangi bir soruna yol açmadan kendiliğinden ve süratle düzeliyor. Kısacası COVID-19 aşısı nedeniyle kalp krizi geçirdiği kesinleşen tek bir vaka bile yayımlanmadı.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı