Osman Müftüoğlu: Aşı karşıtlarına ısrarla duyurulur

Son durum aşı tereddüdünün yaygın olduğu illerde salgının çok daha büyük bir hızla ve tehlikeli bir şekilde yayıldığını gösteriyor. Örneğin, Siirt’teki durum son derece önemli ve tehlikeli. Neredeyse her 100 Siirtliden biri yeni koronavirüsü taşıyor. Zira son verilere bakılırsa 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısına göre, Siirt 1139 vaka ile adeta rekora koşuyor. Siirt’i 599 vaka ile Diyarbakır, 447 vaka ile Bingöl, 413 vaka ile de Bitlis izliyor. Unutmayalım: Bu iller aşılanmanın da en düşük olduğu illerdir. Ve bu rakamlar bize aşı tereddüdü veya karşıtlığının önümüze koyabileceği faturaların ilk işaretleridir. Aşı karşıtlarına ısrarla duyurulur! Zira oluşabilecek 4. dalganın sorumluları olarak tarih onları mutlaka sorgulayacaktır.

Osman Müftüoğlu’nın yazısı