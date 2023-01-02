Osman Kavala: Yeni yılda özgürlüğü teneffüs edeceğimiz günler diliyorum

İstanbul’da beş, İzmir ve Samsun’da ikişer, Tokat’ta bir aile hekiminin iki yıllık sözleşmesi yenilenmedi. İstanbul’daki aile hekimleri kendilerine tebliğ edilmeyen sözleşme fesihlerini dün sabah görevleri başındayken yazdıkları reçetelerin geri dönmesinden anladı.