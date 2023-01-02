Osman Kavala: Yeni yılda özgürlüğü teneffüs edeceğimiz günler diliyorum

Tutuklu insan hakları aktivisti ve iş insanı Osman Kavala, yeni yılda ‘özgürlüğün teneffüs edileceği günler’ diledi.
Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların 25 Nisan 2022’de yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.
Bugün itibariyle 1890 gündür Marmara Cezaevi’nde (Silivri) olan Kavala, cezaevinde beşinci yılbaşını geçirdi.
Kavala’nın avukatları aracılığıyla yayınladığı yılbaşı mesajı şöyle: “Yeni yılda insanların kolayca hapse atılmadığı, hücrelerinde ölümü beklemediği, sokaklarda kadınların, madenlerde işçilerin katledilmediği bir ülkede özgürlüğü teneffüs edeceğimiz günleri görmeyi diliyorum.”