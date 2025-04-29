Osman Hamdi Bey'in 'kayıp' tablosu Londra'da 1,1 milyon sterline satıldı

Dünyaca ünlü Türk ressam Osman Hamdi Bey’in uzun zaman kayıp olduğu düşünülen ‘Preparing Coffee’ (Kahve Hazırlamak) tablosu Londra’da bir milyon 16 bin sterline (yaklaşık 52,5 milyon lira) satıldı.

Fotoğraflar: Sothebys

1881 tarihli tablo, Sébah & Joaillier tarafından aynı yıl fotoğraflanmıştı.

Eserin cam negatifi de İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü Arşivi’nde bulunuyordu.

Sotheby’s müzayede evine göre eserin nerede olduğu kısa süre öncesine kadar bilinmiyordu.

BBC Türkçe‘nin haberine göre eser bugün Londra’da açık artırmaya çıktı ve bir milyon 16 bin sterline satıldı.

‘Preparing Coffee’ tablosu

İlk olarak 1910’larda Gürcistanlı sanat koleksiyoncusu Prens Sadiq Yadigarov’un satın aldığı tablo, Yadigarov’un oğlu Archil’e, 1930’lardaysa evlilik yoluyla Archil’le akraba olan Viyana’daki özel bir koleksiyoncuya geçti ve 2008’e kadar miras yoluyla onda kaldı.

Muhtemelen Topkapı Sarayı’ndaki hayali bir harem olan zengin fayanslı, sütunlu bir iç mekanın tasvir edildiği eserde, ellerini yıkayan iki genç kadının kahve hazırlama ritüeli resmediliyor.

Kompozisyon, Osman Hamdi Bey’in ustalık eserlerinden biri olarak görülüyor.

Preparing Coffee tablosu

Eserin üst kısmında kufi yazı tipiyle besmele ve Kur’an-ı Kerim’in Hud Suresi’nin 88’inci ayetinin bir kısmı olan “Başarmam ancak Allah’ın yardımıyladır” anlamına gelen bir ifade yer alıyor.

İstanbul’dan Viyana’ya, ardından Londra’ya…

Sotheby’s Avrupa Resimleri Kıdemli Uluslararası Uzmanı Claude Piening eserin beklenmedik bir keşif olduğunu söyledi ve Britanya’ya gelişini şöyle anlattı:

“Tablo daha önce Gürcistan ve Azerbaycan’da bulunan koleksiyonlarda yer alıyordu. Resmin de İstanbul’dan bu ülkeler üzerinden Viyana’ya ulaşmış olması mantıklı. Uzun yıllardır tanıdığım bir beyefendi bana bu tabloyu önerdi. Kendisi bu tabloyu birkaç yıl önce, neredeyse 75 yıldır elinde bulunduran Avrupalı bir aileden satın alan başka birinden satın almıştı.

Küçük ölçekte yapılmış, Latin harfleriyle imzalanmış ve tarih atılmış. Bu da resmin bir Türk koleksiyonundan ziyade bir Avrupa koleksiyonu için yapıldığını gösteriyor. Bence çok ama çok güzel bir resim çünkü mekanı çok saygılı bir şekilde tasvir ediyor.

İki kadın, kahve servisi yapmadan önce ellerini yıkıyor. Yan tarafta kahve sürahisini ve onlar tarafından doldurulmayı bekleyen kahve fincanlarını görebilirsiniz.”



