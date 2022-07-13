Osman Arolat: HDP’nin Türkiye partisi olarak çıkışı desteklenmeli

Selahattin Demirtaş ise Kongre sonrasında yaptığı çağrıda, ”Değişim zor iş, önce iğneyi kendimize batıralım. Önümüze gelene çuvaldız batırmanın kimseye faydası yok. Türkiye’de değişim istiyorsak, buna kendimizden başlamak cesaretini göstermek zorundayız.” açıklamasını yaptı. O da, daha önce de söylediği gibi bir “Türkiye partisi” olma isteğini dile getirdi.

2023 seçimleri öncesi, HDP’nin bu açılımı dikkate alınarak, Millet İttifakı tarafından dışlanması yerine, seçim işbirliğinin yolu aranmalıdır. Çünkü, seçimde arzulanan sonucun alınması, HDP’nin muhalefet kanadı içerisinde yer almasına bağlı gözüküyor.

Ama bundan önemlisi, HDP’nin PKK’dan bağını koparması kadar, bir Türkiye partisi kimliğiyle siyaset yapar hale gelmesidir. Bu yolda HDP’nin attığı adımlar kadar, onların diğer siyasilerce desteklenmesi de önemlidir. Demirtaş, HDP için “Değişim zor iş‘’ derken, siyasi aktörler değişimin zorluğuna katlanma zamanının geldiğini de unutmamalıdır…

Osman Arolat’ın yazısı