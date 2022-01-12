Oscarlarda üç yıl sonra ilk sunucu Tom Holland mı?

Sinemanın en prestijli ödüllerinden Oscarlar pandemideki yeni dalgaya rağmen törenle dağıtılacak ve üç yıl aranın ardından ilk kez sunucu olacak.

Birçok ödül töreni artan vakalar nedeniyle iptal edilirken, yayıncısı ABC Akademi Oscar ödül töreninin 27 Mart’ta ABD’nin Los Angeles kentinde yapılacağını duyurdu.

Ödül töreni ‘evinde’, Dolby Theatre’da düzenlenecek.

2019, 2020 ve 2021’de ödüller ünlüler tarafından dağıtılmış ancak törenin alışıla geldiği gibi bir sunucusu olmamıştı.

ABC’nin başkanı Craig Erwich sunucunun kim olacağıyla ilgili ayrıntı vermezken “Belki ben olabilirim” diyerek şaka yaptı.

Gişe rekorları kıran yılın en başarılı filmlerinden ‘Spider-Man: No Way Home‘un yıldızı Tom Holland’ın hayranları oyuncunun sunuculuk görevinin verilmesini talep ediyor.

Holland daha önce teklif ederlerse törende sunuculuk yapmayı çok isteyeceğini belirtmişti.

Hollywood Reporter’ın aktardığına göre Akademi yetkilileri bu olasılığı görüşmek için oyuncuyla bağlantıya geçti.