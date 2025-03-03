Oscar kazanan 'No Other Land'in Filistinli ve İsrailli yapımcıları: Çözüm var

En iyi belgesel Oscar’ı kazanan ‘No Other Land’in Filistinli ve İsrailli yönetmenlerinden ortak mesaj: “Her iki halkın da ulusal haklara sahip olduğu farklı bir yol, siyasi bir çözüm var.”

Fotoğraf: NYT

97’nci Akademi Ödülleri (Oscar) sahiplerini buldu.

Filistinlilerin, İsrail işgalindeki Mesafir Yatta’da İsrail ordusunun yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan ‘No Other Land (Başka Toprak Yok)’, ABD’nin Los Angeles kentindeki törende ‘En İyi Belgesel Oscar’ını kazandı.

Filistinli aktivist Basel Adra’nın, İsrail ordusunun askeri eğitim bölgesi oluşturmak amacıyla başlattığı yıkımı, canı pahasına, belgeleme çabasını anlatan film 2019-2023 arasındaki gerçek olayları aktarıyor.

Adra, tanık olduğu bu yıkımı dünyaya duyurmaya çalışırken, İsrailli gazeteci Yuval Abraham’la tanışıyor. Çatışmanın iki tarafında doğan insanları, aynı yapımda bir araya getiren belgesel ekibinde Hamdan Ballal ve Rachel Szor da bulunuyor.

Ödül konuşmaları

Adra, ödül törenindeki konuşmasında iki ay önce baba olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Umudum, kızımın benim şu anda yaşadığım hayatı yaşamak zorunda kalmaması. ‘No Other Land’, onlarca yıldır katlandığımız ve hala direnmeye devam ettiğimiz acı gerçeği yansıtıyor.”

Abraham da seslerinin dünyaya daha güçlü ulaşması için bu filmin, Filistin ve İsrail ortak yapımı olarak hazırlandığını söyledi. Abraham, beş yıl süren belgesel sürecinde aralarında sıkı bir bağ oluşan Filistinli arkadaşı Adra’yı göstererek şunları söyledi:

“Basel’i kardeşim gibi görüyorum ama eşit değiliz. Benim sivil yönetim altında özgür olduğum, Basel’in ise hayatını mahveden ve kontrol edemediği askeri yasalar altında olduğu bir rejimde yaşıyoruz.

Etnik üstünlüğün olmadığı, her iki halkın da ulusal haklara sahip olduğu farklı bir yol, siyasi bir çözüm var.

Buradayken (ABD), şunu söylemek zorundayım, bu ülkedeki dış politika bu yolu tıkıyor.“

Batı Şeria ‘Altı Gün Savaşları’ olarak bilinen Arap-İsrail çatışması sonrası 1967’den beri İsrail ordusunun işgalinde. İsrailli ve Filistinli sinemacıların ortak çalışması belgesel, Batı Şeria’nın güney ucundaki Mesafir Yatta’da geçiyor.

Film, festivallerde büyük ilgi görerek gecenin favorilerinden biri olarak Oscar’a geldi. Film için 24 ülkede dağıtım anlaşması yapılmasına rağmen ABD’de belgesel için dağıtımcı şirket bulunamadı.