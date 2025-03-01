Oscar'ın 'çirkin kuzeni' Razzie Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood’un en iyilerinin ödüllendirileceği Oscar’lardan iki gün önce yılın en kötü filmlerine verilen Razzie Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.

Megalopolis filminden bir sahne

Hollywood’un efsanevi yönetmenlerinden Francis Ford Coppola, bu yılki Razzies’de kendi finanse ettiği ‘Megalopolis’ filmiyle en kötü yönetmen seçildi.

Başrollerinde Adam Driver, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza ve Nathalie Emmanuel’in oynadığı epik fantastik film, Coppola’ya 120 milyon dolara (Yaklaşık 4 trilyon 368 milyon TL) mal olmuştu.

Razzies, Coppola’nın zaferini duyuran basın bülteninde “Ustatlar bile zaman zaman başarısız işler yapabiliyor” dedi.

Coppola ise Instagram paylaşımında şunları kaydetti: “Bugün, sanatın profesyonel güreşmiş gibi puanlandığı bu enkaz dünyada, elindeki muazzam genç yetenek havuzuna rağmen, 50 yıl sonra bile ilgi çekici ve canlı olacak resimler üretemeyebilecek, riskten bu kadar korkan bir sektörün koyduğu korkak kurallara uymamayı seçtim. Gişe hasılatı sadece parayla ilgili ve savaş gibi aptallığın ve politikanın da geleceğimizde yeri yok.”

Yönetmen, çok az kişinin çağdaş film yapımcılığının hakim eğilimlerine karşı koyma cesareti gösterebildiği bir zamanda ödüle layık görülmekten ‘heyecan duyduğunu’ de ekledi.

Eleştirmenlerce ‘karmakarışık bir karmaşa’ olarak nitelenen ‘Örümcek Adam Evreni’nin dördüncü filmi ‘Madame Web’ üç ödül aldı: En kötü film, en kötü senaryo ve en kötü kadın oyuncu (Dakota Johnson).

Listenin bir diğer dikkat çeken filmi ‘Joker: Folie à Deux’. Film, ön film, yeniden çekim, kopya veya devam ekran ikilisi alanlarında en kötü seçildi.

Başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı film, 2019 yapımı Joker’in merakla beklenen devam filmiydi ancak eleştirmenleri hayal kırıklığına uğratmıştı.

Diğer ‘kazananlar’ şöyle: