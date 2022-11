‘Oscar habercisi’ Gotham Bağımsız Film Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 32’ncisi düzenlenen ve Oscar habercisi olarak değerlendirilen ‘Gotham Bağımsız Film Ödülleri’nde en iyi film ödülüne bu yılın öne çıkan yapımlarından ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ (Everything Everywhere At All Once) layık görüldü.

Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminden Fotoğraf: Mubi

İsmini Washington Irvin’in New York için kullandığı takma isimden alan ‘Gotham Bağımsız Film Ödülleri‘, her yıl New York’ta gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

Çoklu evren macerasını bağımsız film anlatısıyla sunan ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ en iyi film ödülüne layık görülürken, en iyi başrol oyuncusu ödülü ‘Till’de yas tutan bir anneye hayat veren Danielle Deadwyler’e verildi.

Todd Field’in yönetmen koltuğunda oturduğu, ‘Tár’, en iyi senaryo dalında ödül alırken, ‘Aftersun’ ile yarı otobiyografik bir yaklaşımla babasıyla yaşadıklarını beyazperdeye aktaran yönetmen Charlotte Wells ise çığır açan yönetmen ödülüne layık görüldü.

Kazananların listesi şu şekilde:

En iyi film: Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En iyi belgesel: All That Breathes

Uluslararası en iyi film: Happening

En iyi başrol oyuncusu: Danielle Deadwyler (Till)

En iyi yardımcı oyuncu: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

En iyi çıkış yapan oyuncu: Gracija Flipovic (Murina)

En iyi senaryo: Todd Field (Tár)

En iyi çıkış yapan yönetmen: Charlotte Wells (Aftersun)

En iyi çıkış yapan dizi: We Need to Talk About Cosby

En iyi oyuncu performansı (dizi): Ben Whishaw (This Is Going to Hurt)

En iyi yeni dizi (Süresi 40 dakikayı aşanlar): Pachinko (Apple+)

En iyi yeni dizi (Süresi 40 dakikanın altında olanlar): Mo (Netflix)