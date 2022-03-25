Oscar adaylarına 138 bin dolarlık hediye çantası

Oscar adayı olmanın bariz getirisi dışında bir avantajı daha var: 138 bin dolar (2 milyon lira) değerinde hediye çantaları.

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Hediye uygulamasının 20’nci yılında pazarlama firması Distinctive Assests oyunculuk ve yönetmenlik adaylarına hediye çantaları sunuyor.

Her bir yıldız ürünleri kendi imkanlarıyla alabilecek durumda olsa da firmanın kurucusu Lash Fary, meselenin bu olmadığını söyledi. Bu hediye geleneğinin oyuncuların muhteşem performanslarını takdir etmenin bir yolu olduğunu anlattı.

Geçen yıllarda çantaları dolduracak hediyeleri bulmanın kolaylaştığını söyleyen Fary “Başlarda markaları ünlü ve zengin insanlara bedava ürün vermenin mantıklı olduğuna ikna etmemiz gerekiyordu. Şimdi herkes bunun mantıklı olduğunun farkında” dedi.

Ancak bu çantalara girmek kolay değil. Verdikleri ücretsiz ürünlerin yanısıra markaların 4 bin dolardan başlayıp 50 bin dolara kadar çıkabilen sponsorluk ücretlerini de karşılamaları gerekiyor.

Çantada neler var?

Opopop popcorn’dan Qai Qai bebeğine, alıcıyı Glencoe lordu veya leydisi yapacak bir arsaya, hediye çantalarında yaklaşık 52 ürün var.

En pahalısı İskoçya’daki Turin Kalesi’nde uşakların hizmet edeceği bir konaklama.