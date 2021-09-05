Örümcek görünce bağırdı, komşuları polis çağırdı

İskoçya’nın Livingston kentinde yaşayan 30 yaşındaki Hollie Hunter, ‘avuç içi büyüklüğünde’ olduğunu söylediği bir örümceği evinde görünce o kadar yüksek sesle bağırdı ki, komşuları polisi aradı.

Evde bir örümcek bulmak, birçokları için tatsız bir deneyim. Bazı insanlar hemen şiddeti seçerken, bazıları ise cesurca davranarak örümceği yakalar ve dışarı atar. Daha az korkanlar ise, sekiz ayaklı bir ev arkadaşıyla birlikte yaşamak zorunda oldukları gerçeğine boyun eğebiliyor.

Örümcekten kurtulmak için 40 dakika harcadığı söyleyen Hunter, hayvanı gördüğünde dehşete kapılarak ona kitaplar fırlattığını ve örümcek ona yaklaşınca çığlık atarak evin farklı odalarına koşmaya başladığını ifade etti: “Sanırım çığlık atıp ağlıyordum. Bu yüzden komşum saldırıya uğradığımı sandı.”

Kapı zili çaldığında ise önünde beş polis vardı. Hunter, polisin evde başka birinin olup olmadığına dair sorusuna, “Hayır, sadece ben ve örümcek” yanıtını verdi.

Polis durum anlaşıldığında kadına yardım etti. Yataklar kaldırılıp altına bakıldı. Örümcek koridorda gezinmeye başladığında ise örümceğe dışarıya kadar ‘eşlik’ edildi.

İskoç kadın olaydan sonra, “Hayatım boyunca hiç bu kadar utanmamıştım” dedi.