‘Orta parmak işareti’ içeren kampanyaya veto

Yeni Zelanda’da, Hepatit C’yle mücadele için hazırlanan, afiş ve reklamlarında ‘orta parmak işareti’ne yer kampanya Reklam Standartları Dairesi’nden veto yedi.

Fotoğraflar: Stick it to hep C kampanyasının internet sitesi

Ülkede her yıl 200 kişinin Hepatit C nedeniyle öldüğünü vurgulayan sağlık bakanlığı, temmuz ayında hazırladığı ‘Stick it to Hep C’ adlı kampanyayla virüsle ilgili farkındalık yaratmak istediğini duyurdu.

Kampanya afişleri ve reklamlarda, gülerek karşıdakine orta parmağını gösteren oyuncular yer aldı. Ayrıca, bir oyuncunun orta parmağından kan aldırarak test yaptırdığı anın görüntülerini içeriyor.

Ancak, şikayetleri değerlendiren Reklam Standartları Dairesi, orta parmak işaretinin ‘çirkin ve saldırgan’ olduğunu açıkladı. Bir şikayet dilekçesinde dendiği gibi, ‘çocukların görebileceği yerlerdeki reklam panosu ve ekranlarda yeri olmadığını’ kararlaştırdı.

Dairenin açıklamasında, kampanyanın videosunu izleyenlerin veya afişleri görenlerin ‘orta parmağın kan alınması için uygun bir parmak olduğunu anlayabileceğinin açık olduğu ancak orta parmak işaretinin dünyanın hemen hemen her yerinde olumsuz algısı olduğunu’ vurgulandı.

”Orta parmak işareti bir başkasına yapacağınız en nezaketsiz hareketlerden biridir” diyen daire, kampanyayı hazırlayan isimlerin, ”Negatif algı olmasın diye oyuncular gülüyor” diyerek gülmenin işi yumuşattığına dair savunmasını inandırıcı bulmadı.

İnsanların hastalık ve riskinden çok işarete odaklanacağının altını çizilen açıklamada, ”İşaretin Hepatit C’ye yönelik olduğunu düşünsek bile çirkin” dendi ve reklam standartlarının ihlal edildiği belirtildi. Afişlerin ve TV’de gösterilen görüntülerin kaldırılması istendi.

Ulusal Kamu Sağlığı Dairesi’nin müdürü Nick Chamberlain, kararın üzücü olduğunu, amaçlarının kimseye saygısızlık etmek, kimseyi incitmek olmadığını söyledi.

Afişler ve reklamlardan orta parmak işareti yapılan görüntüler kaldırıldı. Yerine iki başparmağın kaldırıldığı işaret içeren görseller kondu. Ancak kampanyanın internet sitesinde orta parmak işareti duruyor.