Ormanların eski haline dönmesi neden uzun sürüyor?

Yanan ormanların eski işlevini kazanması için yalnızca ağaçların dikilip büyümesi yetmiyor, ekosistemin yeniden oluşması gerekiyor. Bu süre ağacın türüne göre değişiklik gösteriyor.

Fotoğraf: Matthew Montrone/Pexels

AA’nın haberine göre uzmanlar ekosistemin oluşması için 20-60 yıl arasında bir süre gerektiğini söylüyor.

Marmara, Akdeniz ve Karadeniz’de görülen Karaçam için bu süre 40-50 yıl arasında. Marmara ve Karadeniz’de yetişen Kayın ve Karadeniz’e özgü Sarıçam ormanları da 40-50 yıl arasında tekrar eski işlevini yapar hale geliyor.

Karadeniz’deki Ladin ormanları için bu süre 50-60 yıl arasında değişiyor.

Grafik: AA

Ege ve Akdeniz’deki Kızılçam ormanlarında ekosistem 20, Akdeniz’deki Servi ormanlarında 20-30 yılda oluşuyor. Bütün bölgelerde görülen meşe ormanları için gerekli ekosistem oluşma süresi 50-60 yıl.