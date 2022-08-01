Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ormanların eski haline dönmesi neden uzun sürüyor?


Yanan ormanların eski işlevini kazanması için yalnızca ağaçların dikilip büyümesi yetmiyor, ekosistemin yeniden oluşması gerekiyor. Bu süre ağacın türüne göre değişiklik gösteriyor.

Fotoğraf:  Matthew Montrone/Pexels

AA’nın haberine göre uzmanlar ekosistemin oluşması için 20-60 yıl arasında bir süre gerektiğini söylüyor.


Marmara, Akdeniz ve Karadeniz’de görülen Karaçam için bu süre 40-50 yıl arasında. Marmara ve Karadeniz’de yetişen Kayın ve Karadeniz’e özgü Sarıçam ormanları da 40-50 yıl arasında tekrar eski işlevini yapar hale geliyor.

Karadeniz’deki Ladin ormanları için bu süre 50-60 yıl arasında değişiyor.

Grafik: AA

Ege ve Akdeniz’deki Kızılçam ormanlarında ekosistem 20, Akdeniz’deki Servi ormanlarında 20-30 yılda oluşuyor. Bütün bölgelerde görülen meşe ormanları için gerekli ekosistem oluşma süresi 50-60 yıl.

SON HABERLER