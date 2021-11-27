Orhan Yıldırım: Sergen hocanın bunu hiç düşünmemesi ilginç

Sergen hocanın özellikle 11 tercihi çok önemli. Elbette yapacağı hamlelerde. Yine golü ve asisti olmayan Kenan’da hâlâ ısrar ederse, önce kendisine sonrada; en kötü günde sahip çıkan tribünlere haksızlık yapmış olur.

Boşnak futbolcu yanlış mı oynatılıyor? Alex’in yerinde serbest adam olarak görev yapsa daha etkili olmaz mı diye düşünüyoruz. Bir maçlığına da olsa denemekten ne çıkar. Oyunu iyi okuyan, iki ayağını etkili kullanan bir maestro. Sergen hocanın bunu hiç düşünmemesi ilginç. Bu maçta forvet arkasında özgürlük verirse direkt tabelaya yansıyacağı ortada.

Orhan Yıldırım’ın yazısı