Orhan Uğuroğlu: Tek adam rejimine ucube denilmesinin bir önemli nedeni de budur

Tablo bugün şudur:

-Yüzde 50+1 ile güvenoyu alamayan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs’ta yapılacak seçime kadar hâlâ Cumhurbaşkanı olacak,

*Devletin tüm imkânlarını kullanacak,

*Görevlerinden istifa etmeyen 15 bakanı, milletvekili seçilmelerine rağmen görevlerine devam edecek ve devletin tüm imkânlarını kullanarak Erdoğan’ı seçtirmeye çalışacak.

İşte Tek Adam rejimine ucube denilmesinin bir önemli nedeni de budur.

2018’de yapılan ucube rejimin başlangıcından sonra 14 Mayıs’ta gerçekleşen ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 barajını aşamadı.

Değerli okurlarım,

Cumhurbaşkanlığı seçimi yeni başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’nın liderleri ve Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile belki yarın belki yarından da yakın;

–Müzakerelere başlamalılar.

Neden mi?

Demokrasi için iş birliği için…

Şimdi bir hesap yapacağım size;

–AKP ve MHP yaklaşık 350 milletvekili kazandılar.

Eğer 2. turda Erdoğan seçilirse;

–2028’e kadar Cumhurbaşkanı…!

2028’de AKP ve MHP anayasa hükmü gereği Meclis’ten erken seçim kararı çıkartırlar ve Erdoğan seçilirse;

–2033’e kadar cumhurbaşkanı…!

İşte bu yüzden anayasaya sahip çıkılmalı,

Güçlendirilmiş parlamenter rejim için tek adam rejimini sonlandırmak için iş birliği ve güç birliği yapılmalı çünkü;

–Seçmen Kılıçdaroğlu ve Oğan’a “birleşin” dedi.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı