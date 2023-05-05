Orhan Uğuroğlu: Saray siyasetinin sözcüsü Muharrem İnce

Demeçlerini, canlı yayınlarını izleyince 54 yıllık gazeteci olarak inandım ki; Saray siyasetinin sözcüsü Muharrem İnce’dir.

Sözcü TV’ye, (SZC TV) konuk olan Muharrem İnce’yi izledim. AKP’den yakınan seçmenin en fazla itibar ettiği, Recep Tayyip Erdoğan’ın da en fazla kızarak saldırdığı iki isim var.

–Ahmet Davutoğlu ki Gelecek Partisi lideri…

–Ali Babacan ki DEVA Partisi lideri…

Muharrem İnce her ikisine saldırdıkça saldırdı. Erdoğan’ı klasik bir iki cümle dışında eleştirerek 21 yılın tüm olumsuz faturalarını bu iki isme ağır itham ve iftiralarla saldırarak kesti.. Özelleştirmelerde Babacan’ı, Suriye siyasetinde de Davutoğlu’nu eleştirdi…

Yuh dedim yuh…

-Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dahi, “Tayyip’in partisi” derken,

-Ormanlar yanarken, “Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yangını söndürmeye başladık” diyen bakanı varken,

-Türk milletinin tamamı 21 yıldır Türkiye’yi Erdoğan’ın tek başına yönettiğini biliyorken,

-AKP kurucusu Abdüllatif Şener, “Neye, niye itiraz ettim” kitabında Erdoğan’ın yanlışlarını tek tek anlatırken,

Muharrem İnce 21 yılın tüm olumsuzluklarının faturasını Davutoğlu ve Babacan’a kesiyor.

İnsafsızlık zirve yapıyor.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı