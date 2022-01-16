Orhan Uğuroğlu: Özdağ’a soruşturma açmak, ‘Anayasa’nın çiğnenmesine ses çıkarmayın’ anlamına gelir

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ anayasanın çiğnenemeyeceğini, eğer Yüksek Seçim Kurulu üyeleri çiğnerlerse afişe edileceğini söylediği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “resen” soruşturma açıldı. (…)

“YSK üyeleri Haziran 2023 seçiminde Erdoğan’ın 3. kez adaylık başvurusunu kabul edemez” sözleri için Özdağ’a soruşturma açmak şu anlamlara gelir;

– Anayasanın çiğnenmesine ses çıkarmayın,

– Konuşursanız soruşturma açarız…

Peki, Erdoğan neden hâlâ şunu söylemiyor;

– “Haziran 2023’de cumhurbaşkanı adayıyım…”

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı