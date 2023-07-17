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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Neden akıllarına gelmez ve bu isimleri milletvekili yapmazlar?

Muhalefet liderleri Can Atalay’a sahip çıktıklarını söylüyorlar.

Lafla peynir gemisi yürümez.


Yargı mağdurlarına TİP ve Can Atalay örneğinde olduğu gibi diğer muhalefet partileri destek vermiyor.

Seçilme hakları elinden alınmak istenilen kişileri aday göstermiyor.

Onları, bağımlı yargıya yem ediyorlar…

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, YARSAV kurucu başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, gazeteci Sedef Kabaş, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve daha birçok kişi anayasal hukuk devleti için gözü kara mücadele veriyorlar.

Siyasi yasak ve ceza bu kişiler için gündemde

Neden akıllarına gelmez ve bu isimleri milletvekili yapmazlar?

Demokrasiye, hukuka, anayasaya sahip çıkanlara kim sahip çıkacak?

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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