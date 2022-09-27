Orhan Uğuroğlu: MKE’de pis kokular içeren iddialar

Türk Silahlı kuvvetlerinin en önemli tedarikçilerinden olan MKE şirket yapıldıktan sonra yeni yapılanma oluşturuldu.

Yönetim şu isimlerden oluşuyor;

Yönetim Kurulu Başkanı: Muhsin Dere (Milli Savunma Bakan Yardımcısı)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür: Yasin Akdere

Yönetim Kurulu Üyeleri: Prof. Dr. Ersan Aslan, Yunus Sezer, İsmail Altıntaş, Tümg. Sıtkı Varlı, Tuğg. Numan Yöner.

Yönetim yıllarını bu tarihi kuruma veren kariyer ve liyakat sahibi yaklaşık 3 bin işçi, memur, teknisyen, mühendisi kurumdan ayırdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılayan 570 yıllık tarihi kurumunda, yönetimin icraatları hakkında bana pis kokular içeren çok önemli iddialar geldi.

Tarihi kurumda neler oluyor?

Milli Savunma Bakanlığına bağlı MKE şirketinin yerli üretimi ile yurt dışı çeşitli satın alımları konusundaki vahim iddiaları araştırmaya başladım.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı