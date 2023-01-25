Orhan Uğuroğlu: İsimler telaffuz edilecek ama karar alınmayacak

Soru şu: 6 lider yarınki toplantıda cumhurbaşkanı adayları için mutabakat sağlarlar ve açıklama yaparlar mı?

Bu soruya yanıt vermeden önce 6’lı Masa’nın gündemindeki diğer önemli maddeye de bakalım.

6 partinin uzmanları tarafından hazırlanan ve cumhurbaşkanı adayı ile 6 partinin seçim beyannameleri olarak kabul edilecek metne de 6 lider son şeklini verecek.

30 Ocak’ta yapılacak lansman ile duyurulacak bu ortak seçim beyannamesi ile Türk Milletine sorunların çözüm yolları anlatılacak.

Cumhurbaşkanı adayının adının açıklanması kuşku yok ki bu lansmanı gölgede bırakır.

Bu durumda sorunun yanıtını vereyim: Hayır bu toplantıda isimler telaffuz edilecek ama karar alınmayacak. Kulislere yansıyan bilgilere göre masaya gelen isimleri 6 lider, partilerinin yetkili kurullarına da götürecekler.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı