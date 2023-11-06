Orhan Uğuroğlu: İkinci turda yarıştı ve onuruyla kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14-28 Mayıs seçimleri sonrası dedi ki;

-“Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin…”

Sözünde durdu Kılıçdaroğlu.

Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tarafsız yönetiminde muhteşem bir demokrasi şölenine dönüştü 38. Kurultay.

-Türkiye Cumhuriyeti’nin ve CHP’nin 1. Yüzyılını Kemal Kılıçdaroğlu kapattı.

-Türkiye Cumhuriyeti’nin ve CHP’nin 2. Yüzyılını Özgür Özel açtı.

Ne AKP de ne MHP de yaşanması kesinlikle mümkün olmayan parti içi demokrasi uygulaması CHP için gurur tablosu oldu.

Özgür Özel, yaptığı ilk konuşmada özetle şunları söyledi:

“Hayatımın en büyük onurunu yaşıyorum. Verilen bu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için size teşekkür ediyorum.

CHP’nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir grubu var. Bu salondan 130 milletvekilimizle el ele, omuz omuza çıkıyorum. Salona il başkanlarımızla girdik. Bu salondan 81 il başkanlarımızla kol kola çıkıyorum. Ben seçim sonuçlarını 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyor, hepsine teşekkür ediyorum.”

İlk turda sadece iki oy eksiği olduğu için Özgür Özel seçilemeyince kurultay salonunda, “Kemal Kılıçdaroğlu çekilecek” söylentileri yayıldı.

Kılıçdaroğlu iyi ki çekilmedi.

Eğer çekilseydi hem kendisine oy veren delegelere hem de yıllardır üstüne basa basa vurguladığı “CHP’de demokrasi var” söylemine ters düşecekti.

İkinci turda da yarıştı ve onuruyla kaybetti.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı