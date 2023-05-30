Orhan Uğuroğlu: Hukuka aykırı seçilmiş bir cumhurbaşkanımız oldu

Kemal Kılıçdaroğlu; siz ve dostlarınız tüm yazılarımda yer vermeme rağmen, tüm basın toplantılarınızda soru sorarak gündeme getirmeme rağmen anayasanın 101. Maddesine sahip çıkarak 5 yıl boyunca şu söylemi gündeme ısrarla getirmediniz ”Üçüncü kez aday olamazsın Recep Tayyip Erdoğan…”

İki gerekçe öne sürdünüz;

–Birincisi; Erdoğan mağduriyetten beslenen bir siyasetçi, mağdur etmeyelim,

–İkincisi; Yüksek Seçim Kurulu zaten kabul eder…

Hayır eğer, mühürsüz oyları kabul edip tek adam rejimine neden olan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini iptal eden YSK üyeleri hakkında dava açıp onları afişe etseydiniz,

2018-2023 arası “Erdoğan aday” diye yapılan anketlerdeki algı yaratmaya karşı çıksaydınız,

Erdoğan YSK’ya başvurunca kapısının önüne günlerce yüzbinleri yığıp tepki gösterseydiniz, 11 yargıç anayasayı çiğneyemezdi…

Erdoğan kazandı ama;

–Kemal Kılıçdaroğlu mağdur oldu,

–Türkiye Cumhuriyeti Anayasal hukuk devleti vasfını kaybetti…

–YSK üyesi 11 yüksek yargıcın kararı ile hukuka aykırı seçilmiş bir Cumhurbaşkanımız oldu.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı