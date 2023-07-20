Orhan Uğuroğlu: Erdoğan’ın uçağı için para ödediniz mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın körfez turunu izleyen gazeteciler arasındaki olan ve Fulya Öztürk, Mekke’ye gitti. Umre ziyareti yaptığını sosyal medya hesabından başörtülü bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.

Erdoğan’ın uçağıyla gittiği Suudi Arabistan’da Kabe’yi ziyaret etmesi tepkilere neden olunca Öztürk şu açıklamayı yaptı: “Gece 2.30 da gittim yüreğimden geldi. Otelde uyumak istemedim kalktım gittim. Kimseye zararım yok kimsenin parasıyla gitmedim. Yazmazdım da sen şimdi paylaşınca yazayım dedim. Yoksa ben benim üzerimden dikkat çekmeye çalışanlara prim vermem onlar anca tweet atar.”

Fulya Öztürk’e şu sözünü hatırlatıyorum: “Kimsenin parasıyla gitmedim…”

O halde soruyorum: Erdoğan’ın uçağı için para ödediniz mi? Bu para konusunda açıklama yaparsan iyi olur. Eğer ödediyseniz hiç sorun yok. Eğer ödemediyseniz ki davetli tüm yandaş gazeteciler yıllardır devletin uçağı ile Erdoğan’ın gezisine bedava katılıyor ki yanlış olan da budur özgür gazetecilik açısından.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı