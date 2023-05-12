Orhan Uğuroğlu: Erdoğan ve YSK ne yapabilir?

Millet İttifakı’nın seçim güvenliği için yaptığı iş birliği çalışmaları var ki bunlar detaylı açıklanmadı.
Hangi tedbirler alındı? Detaylarını bilmiyoruz…
Millet İttifakı partileri olarak seçim güvenliği açısından hangi önlemler alındı?
İktidarın, seçim sonuçlarının açıklanmasında provokasyon yapma ihtimaline karşı gerekli önlemler alındı mı?
Oylar daha çabuk tasnif edileceği için önce Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları mı açıklanacak?
Bu açıklama milletvekili seçim sonuçları açısından bir tehlikeye neden olur mu?
Oy pusulalarında ittifak altındaki partilerin iki ya da üçüne birden mühür basılması oyu geçerli ya da geçersiz yapar mı?
Örneğin Millet İttifakı’nda hem CHP hem İYİ Parti’ye mühür basılırsa hangi partinin milletvekili çıkaracağı nasıl belirlenecek?
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