Orhan Uğuroğlu: Cumhur ittifakının diyalogları çok kopuk

Cumhur İttifakı 4 parça; AKP, MHP, BBP ve Vatan Partisi ama diyalogları çok kopuk. Cumhur İttifakı’nda dikkat edilmesi gereken çok önemli bir tablo var.

3 partinin liderleri, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici;

– Doğu Perinçek’le hiç resmî görüşme yapmadılar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli;

– BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile hiç resmî görüşme yapmadı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan;

– Mustafa Destici ile yılda ancak 1-2 kez görüşüyor.

– Devlet Bahçeli ile sarayda ya da evinde yılda 3-5 kez görüşüyor.

Peki, partiler arası diyalog ve ziyaretler var mı?

AKP ile MHP arasındaki tek resmî görüşme yaklaşık bir yıl önce 11 Mayıs 2021’de MHP tarafından hazırlanan 100 maddelik anayasa önerisinin Bahçeli tarafından Erdoğan’a sunulması ile yapıldı.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı