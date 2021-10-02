Orhan Uğuroğlu: Bu çılgın proje çok yakında Saray’daki törenle açıklanacakmış

Rusya dönüşü Erdoğan çılgın projeyi şöyle açıkladı;

“Sayın Putin, uzayla ilgili Türkiye ile beraber çalışmaya var. Uzayla ilgili atılabilecek adımlarla ilgili de heyetlerimizi, ekiplerimizi çalıştıracağız. Yani uzay çalışmalarında da çok daha ileri boyutta bir teklif var.”

Suriye’nin kuzeyinde sınırımızın yanı başında “Terör Devleti” kuruluyor ama kimin umurunda?

Daha düne kadar Erdoğan, “Türkiye’de 4 milyon sığınmacı var” derken Amerika dönüşü yüzde 25 arttırarak, “5 milyon sığınmacı var” dedi ama kimin umurunda?

Dış Güç (!) Merkez Bankası bir puancık faiz düşürdü dolar 9 lira oldu ama kimin umurunda?

1 Ekim’de doğal gaz ve elektrik zamlandı ama kimin umurunda?

Ruslarla uzaya gidiyoruz ya işte fakir fukaranın, asgari ücretlinin, işsizin, emeklinin EYT’linin, 3600 ek gösterge bekleyenlerin sorunlarını çözecek çılgın proje budur.

Vatana ve millete hayırlara vesile olsun.

Bu çılgın proje çok yakında Saray’da düzenlenecek ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın dualarıyla başlayacak bir büyük törenle açıklanacakmış…

Peşinen söyleyeyim:

Kurdele kesme törenine çocukları alıp da erken kesen çocuğu sakın dövmeyin.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı