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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Bu çılgın proje çok yakında Saray’daki törenle açıklanacakmış

Rusya dönüşü Erdoğan çılgın projeyi şöyle açıkladı;

Sayın Putin, uzayla ilgili Türkiye ile beraber çalışmaya var. Uzayla ilgili atılabilecek adımlarla ilgili de heyetlerimizi, ekiplerimizi çalıştıracağız. Yani uzay çalışmalarında da çok daha ileri boyutta bir teklif var.”


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Ruslarla uzaya gidiyoruz ya işte fakir fukaranın, asgari ücretlinin, işsizin, emeklinin EYT’linin, 3600 ek gösterge bekleyenlerin sorunlarını çözecek çılgın proje budur.

Vatana ve millete hayırlara vesile olsun.

Bu çılgın proje çok yakında Saray’da düzenlenecek ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın dualarıyla başlayacak bir büyük törenle açıklanacakmış…

Peşinen söyleyeyim:

Kurdele kesme törenine çocukları alıp da erken kesen çocuğu sakın dövmeyin.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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