Orhan Uğuroğlu: AKP iktidarının uygulamaları askeri cunta dönemlerinden farksız hale geldi

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2018’den bu yana da CHP yönetimleri hiç bu kadar sert tavır koymamışlardı. Sarayın seçilmiş değil atanmış memurları topyekun Özgür Özel’e saldırıya geçtiler. Özgür Özel neden ‘cunta’ vurgusu yaptı? AKP iktidarının uygulamaları askeri cunta dönemlerinden farksız hale geldi:

YSK’nın; 16 Nisan halk oylamasında mühürsüz oyları kabul etmesi. 31 Mart 2019 yerel seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal edip seçimin tekrarlanması kararı alması. Erdoğan’ın anayasanın 101’inci maddesine aykırı olarak üçüncü kez adaylığının kabulüne ilişkin, ‘tam kanunsuz’ kararları. Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın tutuklanması. Ekrem İmamoğlu’nun kadrosu ile belediye başkanlarının tutuklanması. 301 gencin tutuklanması…

Madde madde saydığım bu uygulamaları yapan iktidara seçilmiş olsa da ‘cunta’ derler. Teşbihte hata olmaz…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı