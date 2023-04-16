Orhan Pamuk’u ‘sarhoş’ eden oyun: Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kült romanı ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü‘nün ilk kez tiyatro sahnesine taşındı. İzleyiciler arasında bulunan Orhan Pamuk, oyunun şiir gibi olduğunu ve kendisini sarhoş ettiğini söyledi.

Tanpınar’ın 1954 yılında yazdığı romanı Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü oyunculuk şöleni ve Serdar Biliş’in yönetmenliğinde çarşamba günü prömiyerini gerçekleştirdi.

Sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlamayla izleyicilerle buluşan oyunda onlarca karakteri canlandıran Serkan Keskin, performansıyla büyük beğeni topladı ve dakikalarca ayakta alkışlandı.

Keskin’i ayakta alkışlayanlar arasında bulunan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, prömiyer sonrası kulise uğrayarak ekibe tebriklerini iletti.

Oyunun şiir gibi olduğunu belirten Pamuk, bir daha izlemeye geleceğini söyledi:

“Çok şahane ve güzeldi, bir şiirdi. Bir daha görmeye geleceğim. Herkesin de gelmesini görmesini istiyorum. Uzun yıllar Türkiye’de bu kadar güzel bir metin, uyarlama ve atmosfer yaşamadım. Çok

mutluyum, bunu seyretmekle sarhoş oldum.”

Tiyatro ve sinema arasında hibrid bir dünyanın tasarlandığı oyunun görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil, sahne ve dekor tasarımını Gamze Kuş üstlenirken müziklerinde Tuluğ Tırpan imzası yer alıyor.

Saatler Kolektif’in yapımını üstlendiği Saatleri Ayarlama Enstitüsü; 27 ve 28 Nisan ile 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde 20.30’da İstanbul Maximum Uniq Hall’da sahnelenecek. Biletler Biletix’ten edinilebilir.