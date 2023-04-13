‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ tiyatro sahnesinde

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kült romanı ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü‘ ilk kez tiyatro sahnesine taşındı.

Serdar Keskin

Tanpınar’ın 1954 yılında yazdığı romanı çağdaş bir uyarlamayla Serdar Biliş yönetiyor, oyundaki onlarca karakteri Serdar Keskin canlandırıyor.

Müziklerde Tuluğ Tırpan’ın, sahne ve dekor tasarımında Gamze Kuş’un imzası var. Tiyatro ve sinema arasında hibrid bir dünyanın tasarlandığı oyunun görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil.

Prömiyerini dün gece gerçekleştiren, Saatler Kolektif’in yapımını üstlendiği Saatleri Ayarlama Enstitüsü; 27 ve 28 Nisan ile 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde 20.30’da İstanbul Maximum Uniq Hall’da sahnelenecek. Biletler Biletix’ten edinilebilir.

Yazıldıktan 50 yıl sonra popüler oldu

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserleri ölümünden yıllar sonra farklı dillere çevrildi



Tanzimat itibariyle Batılılaşma sürecine giren bireyin yaşadığı bocalamayı; doğu ve batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında gidip gelerek işleyen ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ yazıldığı dönemde çok ilgi görmese de 2001 yılında İngilizce’ye çevrildikten sonra popüler oldu, toplam 22 dile çevrildi.