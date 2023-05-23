Orhan Bursalı: Tek başına cehenneme odun atmak

Sinan Oğan, 5.17’lik seçmen desteği ile bir politik figür olarak ortaya çıktıktan sonra, tek adam rejimine bağladı kendisini. Eleştirdiği bir sürü konunun sebebi, özellikle mülteciler meselesi, tek adamın yarattığı sorunlar iken tercihini bu sorun yaratanlardan yana kullandı. Bu, seçim sürecinde üzerinde en çok durduğu konuydu üstelik. AKP’li yöneticiler, bu kararından önce, Sinan Oğan’a mültecileri göndermelerinin mümkün olmadığını ve bu konuda kendilerine yapılacak dayatmaları kabul etmeyeceklerini açıklamasına rağmen…

Ülkeyi iflasa sürükleyen bir yönetimin parçası olmanın nasıl bir duygu olduğunu, en iyi seçmenleri bilecektir.

Dizginsiz gücün, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, demokrasiyi sandığa gömmenin, seçim boyunca yalanın, sandıkta hırsızlıkların, eşitsizliklerin bir parçası olmanın nasıl bir duygu olduğunu Sinan Oğan’a oy veren seçmen bilecektir. Oğan’ın kendisi değil.

Orhan Bursalı’nın yazısı