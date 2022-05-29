Orhan Bursalı: ‘Şu şu haberlerin yayılmasını istemiyorum’ dedi mi iktidar, yandı medya

Meclis’e sevk ettikleri “Dezenformasyonla Mücadele Yasa Taslağı” tam da bu bakışla hazırlanmış: Var olmak için medyayı, dijital medyayı susturmalıyız. Halkın gerçeklere ulaşmasını engellersek, bir umut kendi yalanlarımızı millete yuttururuz!

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayarak endişe, korku veya panik yaratma, ülkenin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya” yönelik yayın yapanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası! Bunu “örgütlü” yaptığını söylerlerse, daha çok ceza..

Şimdi bu maddedeki ifadelerin hepsi yoruma açık. Belirsiz. Şu şu haberlerin yayılmasını istemiyorum dedi mi iktidar, yandı medya.

İstemediği bir haberi verirsen, “Endişe, korku ve panik yaratmak istedin” yargısıyla Saray mahkemeleri ipini çekmeye hazırda bekliyor olacaklar.

Orhan Bursalı’nın yazısı