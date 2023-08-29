Orhan Bursalı: Şimşek’e sormalı, ekonomide yapısal değişiklikler için ne yapacaksın?

Pazar günü ucuz ihracatla nereye diye sorduğum yazımı paylaşmıştım 20 yıl öncesinin. Şimdi de Mehmet Şimşek, ihracatçıya kredi musluklarını açıyor: Sat ne satabilirsen, işte 1 milyar dolar kredi… Halkı zaten üteceğiz. İyi ki TÜİK var, yaşasın, enflasyonu en az yarı yarıya düşük göstermesi bizim için bulunmaz nimet… Biz ücreti TÜİK enflasyonunun yarısına yakın artırırız, kardeşim mücbir sebep var, cumhurbaşkanımızın dediği gibi dış ve iç güçlerin oyunu ile ekonomi bu duruma düştü, toparlanalım hele sonra hepiniz zengin olacaksınız… Ama önce bedel ödeyeceksiniz.

TL daha ucuzlayacak ki ihracatçı rekabet edebilsin, dolar getirsin.

Yıllardır aynı hikâye… Bu ülkenin başına ne geldiyse berbat politikacılardan geldi…

Şimşek’e sormalı, ekonomide yapısal değişiklikler için ne yapacaksın? İhracatın kg fiyatını nasıl yükselteceksin, iki katına çıkaracaksın? İşgücünü sürekli ucuzlatarak nereye varmayı düşünüyorsun?

Arap ülkelerine Türkiye Varlık Fonu’ndan hangi şirketleri satmayı planladınız? Görüşmeleri milletten gizli mi sürdüreceksiniz? Telekom’lar mı gidecek, madencilikler veya başkaları da mı?

Orhan Bursalı’nın yazısı