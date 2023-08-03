Orhan Bursalı: Seçmen için yüzde 48’lik oran hiçbir şey ifade etmiyor

Seçmen için yüzde 48’lik oran sonuç itibarıyla hiçbir şey ifade etmiyor.

Önemli olan budur…

Eee neye yaradı? Elde var sıfır, yüzde 48’i alkışlayacak kimse yok ortalıkta, liderlikten başka.

İktidarın değişimine herkes inanmış, tamam oldu bu kez, ‘en büyük tarihi’ an demişti. CHP liderliği dahil. Ağır toplar milletvekili adayı bile olmamış, kurulacak hükümette bakanlıklar paylaşılmıştı.

20 yıllık iktidarın artık değişeceğine bağlanan büyük umutların söndüğü tarih 14 Mayıs gecesidir. CHP ve İYİ Parti’nin, hatta HDP’nin aldıkları düşük oylar seçimin kaybedildiğini gösteriyordu.

Gerisi hikâye…

Orhan Bursalı’nın yazısı