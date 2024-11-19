Orhan Bursalı: Ordu demek cunta demek bu iktidar elemanlarına göre

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İktidar gazetesi tam temizlik istiyor, genç teğmenleri cuntacı olarak suçluyor ve cunta sadece iki kişi mi diye soruyor. Arkasından iki teğmenin daha ilişiğinin kesilmesi isteğiyle disiplin kuruluna sevki geliyor. Bunlar yetmez ve sizleri kesmez, bu dönem mezun olan tüm teğmenleri kapının önüne koyun. Ağustos ayında kurs bitiminde aynı namus yeminini eden öğrencilerin de onları dinleyen ve alkışlayan komutanların da (Genelkurmay başkanı dahil) hepsini disipline sevk etmelisiniz.

Ordu demek cunta demektir bu iktidar elemanlarına göre. Mülakatla öğrenci alıyorsunuz, kendi seçtiğiniz (tarikat, imam hatip bağlantılı vb.) öğrencilerinizi harp okullarına yerleştiriyorsunuz. Ama Mustafa Kemal lafını edenleri de kapı önüne koyuyorsunuz.

Atatürk’ün Harbiye’ye giriş yaka no’su 1283’tür. Bu numara günümüzde hiçbir Harbiyeliye verilmez. 13 Mart özel olarak kutlanır, yoklama yapılırken 1283 okunduğunda tüm öğrenciler “İçimizde” diye bağırır. Atatürk orduda en motivasyon kaynağıdır. O en büyük Harbiyelidir. Atatürk gibi düşüneceksin, planlayacaksın, savaşacaksın, Atatürk gibi ülkeni en derinden ve yürekten seveceksin.

Orhan Bursalı’nın yazısı