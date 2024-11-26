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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Kreş düşmanlığı

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Kreşlere karşı açtıkları mücadele ve CHP’li belediyelerin yeni kreş açmalarını nasıl önleriz diye kafa patlamaları, talimatlar emirler yayımlamaları, iktidarlarının yerelde giderek kaybetmelerinin panik göstergeleri olduğunu ise saklayamıyorlar.


CHP’li belediyelerin kreş açma faaliyetlerini iki katına çıkarmalarından da korkuyorlar; uygulama kadınların büyük bir desteğini sağlıyor, işsizliğin azgın bir şekilde arttığı ve insanları açlığa mahkûm ettiği bugünkü koşullarda belediye ile halk arasında büyük bir toplumsal dayanışma yaratıyor, iktidarın söylemek isteyip de söyleyemediği budur.

Her açılan kreşin çocukları tarikatların ele geçirme olasılığını azaltması da kızgınlıklarının diğer bir nedeni.

Orhan Bursalı’nın yazısı

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