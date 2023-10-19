Orhan Bursalı: İnsanlık suçu işleyen suç örgütü liderlerinin buluşması gibi

Bay Biden, İsrail devletinin ürettiği “Hastaneyi Hamas vurdu” yalanını devraldı, İsrail’in vurmadığını, çok öfke duyduğunu söyledi. Kucaklaşmaları müthişti. İnsanlık suçu işleyen, devlet adı altında örgütlenmiş suç örgütü liderlerinin buluşması gibi.

Biden hastaneyi kimin vurduğunu şüphesiz ki biliyor. CIA ve Amerikan ajanlarının raporları İsrail yolculuğunda önüne koyulmuştur. Bir normal insan olsa, İsrail’e gidişini iptal eder ve geri dönerdi.

Ama kayıtsız şartsız İsrail’in bu amansız saldırısının yanındaydı ve büyük bir olasılıkla CIA ve MOSSAD işbirliği ile hastaneyi Hamas füzelerinin vurduğuna ilişkin birtakım görüntüler yarattılar, bu sahtecilikle belki de Biden’ın İsrail’e gidişini de meşrulaştırmak istediler. Orada hastanede işlenen 500 cinayet karşısında, Tel Aviv’de ayakta ve dik durabilmesi, İsrail kasaplarıyla kucaklaşması için gerekliydi belki de.

Ama İsrail ordusunun “Hastaneleri vuracağız” açıklamasının üzerinden üç gün bile geçmemişti ki vurdular.

Orhan Bursalı’nın yazısı