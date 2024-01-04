Orhan Bursalı: İktidar hilafete karşı mı?

15 yıldır Saray’ın aktif destekçileri arasında RTE’yi halife olarak gören nitelendiren yok muydu? Vardı. Pankartlar da asılmadı mı? Evet.

2008’lerden itibaren RTE Ortadoğu İslam ülkeleri arasında Müslümanların lideri propagandası ile pohpohlanmadı mı? Bu amaçla Filistinlilerin dramı kullanılmadı mı? “Van Minüt” ile İsrail’e karşı nefret tırmandırıldı, Mavi Marmara sözde yardımı ile Gazze’de onlarca kişi bile isteye İsrail’e kurban verildi (2010).

Mısır’da yoğun örgütlü siyasal İslamcı şeriatçı Müslüman Kardeşler’le kader ve işbirliği de bu politikaların parçası olarak devreye sokuldu.

Eğer bunlar başarılı olsaydı, İslam dünyasının liderliği iddialı bir konuma yükseltilecekti.

Bu hilafet rejimi ve halifelik demek olacaktı.

Artık Müslüman dünyanın lideri olmuş bir politikacıyı herhalde Türkiye de onurlandırır, giydirir, kuşatır, kılıç taktırır, taçlandırırdı!

Tam da geç kalmış akademisyen kılıklı, iktidar destekli biri “seküler hilafet” diye bir zırva yumurtlayıvermesin mi…

Orhan Bursalı’nın yazısı