Orhan Bursalı: İktidar bu yasayla, gerçekle sahteye yer değiştirme amacında

Dezenformasyon.. Sözde yanlış ve kasıtlı haberlerin önünü almak için hazırlanan bir yasa. AKP pratiğinde ve uygulamasında ise bugüne kadar yoğun yaşandığı gibi, bundan sonra da bu yoğun felaket cezalandırmayı belki de 10 artıracak ve Türkiye’yi geniş çapta susturmayı amaçlayan bir yasa Meclis’ten geçti. Hayır, asla hayırlı olsun diyecek hiçbir halimiz yok…

Bakın göreceksiniz, kısa süre içinde, bugün açılan davalar, yasaklamalar ve verilen cezalar binse on bin olacak…

Çünkü yasaklamalar bu iktidarın hani denir ya fıtratında var…

İktidar bu yasayla, gerçek ile sahteye yer değiştirme amacında.

Neden mi? Özellikle siyasi konularda, rüşvet, yolsuzluk, iktidarın yasalara aykırı uygulamaları, iktidarın beğendikleri beğenmedikleri, ortadan silinmesini istedikleri, iktidara göre yanlış olan her şeyin cezalandırılması gerektiği hemen her şey bu yasa kapsamında değerlendirilecek..

Siyasi iktidarın elinin olduğu konularda bağımsız mahkeme yok. Mahkemeler savcılar özgür değil…

Doğru mu yanlış mı ayırt edilemeyecek.

Orhan Bursalı’nın yazısı