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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Erdoğan Hamas’la yerel seçimlere oynuyor

İsrail’in Gazze’ye saldırısını ve kara harekâtını durdurmaya yönelik uluslararası büyük girişimlerde bulunmak gerekir: Barış için!

Ankara’nın bu konudaki girişimi önemlidir ancak Erdoğan’ın Hamas’ı bir terör örgütü olarak görmüyoruz, mücahit örgütüdür nitelemesi, Ankara’nın bu alanda girişimini birden sonuçsuz bırakmıştır. Ankara’nın, barış için ve İsrail’e geri adım attırmak için en güçlü olduğu yer Avrupa’dır, NATO’dur. İsveç’in NATO’ya dönüşü kararını Meclis’e sevk etmesini de bir koz olarak kullanabilirdi.


Hamas’ın niteliği konusunda sussaydı ve barış girişimi üzerine yoğunlaşsaydı…

Ama amacı barış girişiminden çok, bunu kullanarak yerel seçimler yaklaşırken iç kamoyuna, seçmene seslenmek oldu.

Orhan Bursalı’nın yazısı

SON HABERLER

AYM’nin gerekçeli Can Atalay kararı: Yargıtay, AYM içtihadına aykırı davrandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edildikten sonra TİP’ten Hatay milletvekili seçilen avukat Can Atalay’la ilgili hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı.

AYM, Atalay hakkındaki yargılamayı durdurmayan Yargıtay’ın içtihada aykırı davrandığını, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmediğini, Anayasa’nın parlamentoya verdiği bir yetkiyi kullanarak Atalay’ın anayasal haklarını ihlal ettiğini belirtti.