Orhan Bursalı: Erdoğan Hamas’la yerel seçimlere oynuyor

İsrail’in Gazze’ye saldırısını ve kara harekâtını durdurmaya yönelik uluslararası büyük girişimlerde bulunmak gerekir: Barış için!

Ankara’nın bu konudaki girişimi önemlidir ancak Erdoğan’ın Hamas’ı bir terör örgütü olarak görmüyoruz, mücahit örgütüdür nitelemesi, Ankara’nın bu alanda girişimini birden sonuçsuz bırakmıştır. Ankara’nın, barış için ve İsrail’e geri adım attırmak için en güçlü olduğu yer Avrupa’dır, NATO’dur. İsveç’in NATO’ya dönüşü kararını Meclis’e sevk etmesini de bir koz olarak kullanabilirdi.

Hamas’ın niteliği konusunda sussaydı ve barış girişimi üzerine yoğunlaşsaydı…

Ama amacı barış girişiminden çok, bunu kullanarak yerel seçimler yaklaşırken iç kamoyuna, seçmene seslenmek oldu.

Orhan Bursalı’nın yazısı