Orhan Bursalı: Emeklilerin nasıl yaşayabileceği konusu hissetme meselesi değildir

Cumhurbaşkanı emeklilere zam için “kendini mağdur hisseden” diye seslendi ve yılbaşını işaret etti. Güldüm. Emeklilerin maaş alt sınırı 7 bin TL. Ortalama 10 binde. Bununla bu kitlenin nasıl yaşayabileceği konusu ‘hissetmek’ meselesi değil, nesnel bir durum, hesap kitap meselesidir.

Emekliler kendinizi mağdur mu hissediyorsunuz, aşk olsun, bu his yanıltıcıdır ve çevrenin muhalif kesimlerin sendikaların size dışarıdan dayattığı bir yabancı duygudur… İyisinizdir, Reis ne yapacağını bilir, desteklemeye devam!

Orhan Bursalı’nın yazısı