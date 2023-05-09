Orhan Bursalı: Cumhurbaşkanı bu bakanını feda edecek

Şimdi iş, bu dönemi ilk turda bitirip, daha sonra iki haftalık kalp sancılarına yüksek gerilimlere fırsat vermeden iktidar değişimini sağlamak.

İlk turda seçimi bitirmek aslında Saray’ın, AKP iktidarının da işine gelir.

İlk turda iki aday arasındaki farkın, ikinci turda çok daha büyük açılacağı gerçeği ortadayken ilk turda yüzde 51- 52 ile kaybetmenin çok daha kabul edilebilir olacağını varsayabiliriz.

Ben Saray’ın, AKP’nin “Atı alan Üsküdarı geçti” tuzağına düşmeyeceğine inanıyorum. Akıllıca değil. Hem kendileri hem ülke için. AKP içinde “Kaybedersek bunu tabii ki kabul edeceğiz ve iktidarı devredeceğiz” diyen aklı başında bir grup olduğunu biliyoruz.

Ama içişleri bakanı farklı.

Cumhurbaşkanı meydanlarda elinden geleni tabii ki yapacak ama bu bakanını feda edeceğini düşünüyorum. Bakanın her şeyi tersyüz etmesinin nedeni de bu olsa gerek.

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Orhan Bursalı’nın yazısı