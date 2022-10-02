Orhan Bursalı: Bizde iktidar değişimi, Brezilya’daki gibi ‘kolay’ geçmeyebilir

Brezilyalı bir akademisyen diyor ki: “2 Ekim’de işler yine de ters gidebilir. Bugün Brezilya’da var olan aşırı kutuplaşmış ortamda, küçük olaylar bile önemli istikrarsızlığa yol açabilir. Sözde arızalı oylama makineleri, sonuçların açıklanmasındaki gecikme veya seçim gününde yaşanan bir şiddet olayı üzerine sahte videolar, demokratik sürece müdahale ortamı yaratabilir.”

Ülkede oylama elektronik yapılıyor.

İsveç ve İtalya’da “aşırı sağ” iktidara geldi. Dünyada otoriterleşme eğilimi var. Ama Brezilya sanırım sırasını savacak bu seçimlerde. Çünkü başarısız oldu. Türkiye’deki “aşırı sağ” diyebileceğimiz otoriter bir çizgiye giren iktidar da ülkede yarattığı büyük yıkım nedeniyle Brezilya’yı izleyecek bir sürece girdi.

Ama bizde iktidar değişimi, Brezilya’daki gibi “kolay” geçmeyebilir…

Nedeni, tüm erklerin tek elde toplanmış olması.

Orhan Bursalı’nın yazısı