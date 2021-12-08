Diken

Yaramazlara biraz batar!

Organ ticareti operasyonunda dört tutuklama: 45 bin dolara nakil ameliyatı

İstanbul’da yasadışı organ ticareti yaptığı tespit edilen şebekeye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 şüpheliden dördü tutuklandı.

Fotoğraf: AA

DHA’nın haberine göre emniyet ekipleri İstanbul’daki hastanelerin kayıtlarını inceledi. Beylikdüzü’ndeki bir hastanede çok fazla yabancı uyruklu kişiye sahte belgeyle organ nakli yapıldığı belirlendi.


Filistin ve Ürdün uyruklu kişilere, kendi konsolosluklarından alınmış gibi gösterilen sahte akrabalık ve doğum belgeleriyle organ nakli yapıldığı, nakil yapılacak ve organını satacak kişileri Türkiye’ye getiren ve bir katını kapattıkları otelde konaklamalarını sağlayan dört kişilik şebekenin ameliyat olacak kişiden 45 bin dolar aldığı bilgisine ulaşıldı.

Şebeke üyelerinin, paranın 15 bin dolarını organını satan kişiye, 16 bin dolarını hastaneye verip 19 binini kendilerinin aldığı tespit edildi.

Nakil yapılacak ve organını satacak kişileri sosyal medyadan bulan şebekenin lideri Hasan B., Türkiye’ye gelenleri karşılayan Hasan Abu Z., doktor Ali Y.M.S. ve aracı Ahmad M. 3 Kasım’da kaldıkları otelde yakalandı. Gözaltına alınan isimlerin sorgulamaları sonrası nakil ameliyatı olan altı kişi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 21 bin 600 dolar ile 10 bin lira paraya el kondu. Operasyon kapsamındaki aramalarda ayrıca çok sayıda sahte belge bulundu.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şebeke üyesi dört isim tutuklandı, gözaltına alınan diğer altı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON HABERLER

Devlet insanı

Devlet insanı, kendi inançlarına değil, toplumun gerçeklerine öncelik verir. Toplumun gerçek anlamda eksiklerini ve ihtiyaçlarını görür ve yapılması gerekenleri saptar, toplumu bilgilendirir, ikna olduklarına inandığında uygulamalarını başlatır, her safhada toplumla iç içe olup geri bildirimleri dikkatle dinler ve gerekiyorsa uygulamada değişiklik yapar.

Çılgın ekonomi modeli ve çılgın seçimler

Son üç ayda; faiz indirimleriyle başlayan, üç PPK üyesinin değiştirildiği, Kılıçdaroğlu’nun TÜİK’ten içeri alınmadığı, Lütfi Elvan’ın yerine kamu yönetimi mezunu Nurettin Nebati’nin atandığı olağanüstü bir dönem geçirdik.

Tıbbi malzeme sektörü: Borcunu ödemeyen kamu hastanelerine malzeme yok

Yaklaşık iki yıldır kamu alacaklarında ciddi sıkıntılar yaşayan tıbbi cihaz sektörü temsilcileri, Sağlık ile Hazine ve Maliye bakanlıkları ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) malzeme taleplerini karşılamayacaklarını bildirdi. Bu, kamu hastanelerinde yapılan pek çok ameliyatın durabileceği anlamına geliyor.

Kılıçdaroğlu, üç ili ziyaret edecek: ‘Güçlü bir çıkış yakalayabilir’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep’i kapsayacak bir ziyarete hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu’nun ziyaret programında odak nokta Şanlıurfa olması ve burada Şenyaşar ailesini de ziyaret etmesi bekleniyor. Öte yandan Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nden Yüksel Genç’in verdiği bilgiye göre CHP’nin özellikle Şanlıurfa ve Gaziantep’te oy oranlarında bir yükseliş söz konusu.