Organ ticareti operasyonunda dört tutuklama: 45 bin dolara nakil ameliyatı

İstanbul’da yasadışı organ ticareti yaptığı tespit edilen şebekeye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 şüpheliden dördü tutuklandı.

Fotoğraf: AA

DHA’nın haberine göre emniyet ekipleri İstanbul’daki hastanelerin kayıtlarını inceledi. Beylikdüzü’ndeki bir hastanede çok fazla yabancı uyruklu kişiye sahte belgeyle organ nakli yapıldığı belirlendi.

Filistin ve Ürdün uyruklu kişilere, kendi konsolosluklarından alınmış gibi gösterilen sahte akrabalık ve doğum belgeleriyle organ nakli yapıldığı, nakil yapılacak ve organını satacak kişileri Türkiye’ye getiren ve bir katını kapattıkları otelde konaklamalarını sağlayan dört kişilik şebekenin ameliyat olacak kişiden 45 bin dolar aldığı bilgisine ulaşıldı.

Şebeke üyelerinin, paranın 15 bin dolarını organını satan kişiye, 16 bin dolarını hastaneye verip 19 binini kendilerinin aldığı tespit edildi.

Nakil yapılacak ve organını satacak kişileri sosyal medyadan bulan şebekenin lideri Hasan B., Türkiye’ye gelenleri karşılayan Hasan Abu Z., doktor Ali Y.M.S. ve aracı Ahmad M. 3 Kasım’da kaldıkları otelde yakalandı. Gözaltına alınan isimlerin sorgulamaları sonrası nakil ameliyatı olan altı kişi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 21 bin 600 dolar ile 10 bin lira paraya el kondu. Operasyon kapsamındaki aramalarda ayrıca çok sayıda sahte belge bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şebeke üyesi dört isim tutuklandı, gözaltına alınan diğer altı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.