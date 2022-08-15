Ordu’nun ‘sakarca mıhlaması’na coğrafi işaret

Ordu’nun vazgeçilmez lezzetlerinden ‘sakarca mıhlaması’na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

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Bölgede doğada kendiliğinden yetişen sakarca bitkisinden hazırlanan mıhlama için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru kabul edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, mıhlamayla coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısının dokuza çıktığını açıkladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, coğrafi işaret tescilinin, ürünün bilinirliği, yurt içi ve dışı pazar payının artması açısından çok önemli olduğunu ifade etti ve ekledi:

“Coğrafi işaretli ürünlerin kaliteli ve belirli standartlarda üretiliyor olması tüketiciye güven vermektedir. Ayrıca tüketicinin coğrafi işaretli ürünleri tercih etmesi kırsal kalkınmaya ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlamaktadır”

Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi ve Taflan turşusu kentin daha önce coğrafi işaretle tescillenen ürünleri.