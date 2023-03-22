Onur Saylak ve Hakan Günday imzalı: ‘Boğa Boğa’ filminden ilk fragman

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in paylaştığı Netflix yapımı ‘Boğa Boğa’ filminden ilk fragman yayınlandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ‘Yalın’ karakterini canlandırıyor

Filmin yönetmeni Onur Saylak, senaristi Hakan Günday.

Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul’dan Assos’a taşınan bir çifti canlandırıyor

Prömiyeri 42’nci İstanbul Film Festivali kapsamında 15 Nisan’da yapılacak film, aynı zamanda festivalin ulusal yarışma bölümünde de yarışacak.

Film, İstanbullu çift Yalın ve Beyza’nın yeni bir hayata başlamak üzere Assos’ta bir köye taşınmasıyla başlıyor.

Ancak ilk günden itibaren köylüler Yalın’a olumsuz ve tehditkâr biçimde yaklaşır. Çok geçmeden bu tepkilerin şiddeti artar ve bir gün Yalın, bir gencin saldırısına uğrar. Bu saldırıyla birlikte Yalın’ın gerçekte kim olduğu ortaya çıkacak ve köy halkıyla arasında gizli bir savaş başlayacaktır.