Onur Haftası’na özel ‘gururlu’ bisküvi

Bisküvi markası Oreo ve LGBTİ+ haklarını savunan sivil toplum kuruluşu PFLAG ile onur haftası için işbirliği yaptı.

Fotoğraf: Oreo

ABD’nin LGBTİ+ haklarını savunan en eski sivil toplum kuruluşu PFLAG ve bisküvi markası Oreo, 1 Haziran’dan itibaren bütün dünyada kutlanan Onur Haftası için özel bir bisküvi paketi çıkardı. Önceki yıllarda da Onur Haftası’na özel ürün yapan markanın bu yıl kişiselleştirilebilir bir paket hazırladı.

Paketin üzerinde kişilerin çeşitli notlar yazmaları için bölümler oluşturdu. Bisküvilerin üzerineyse markanın logosu yerine ‘Proud’ (onur, gurur) yazıldı.