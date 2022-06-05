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Yaramazlara biraz batar!

Onur Ayı’nı kutladıkları için gözaltına alınan LGBTİ+’lar serbest bırakıldı


İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Onur Ayı’nı kutladıkları için polisin tartaklayarak gözaltına aldığı 11 LGBTİ+ aktivisti serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Twitter / @feministgundem

LGBTİ+’lar akşam saatlerinde Yeldeğirmeni’nde Onur Ayı’nı kutlamak için toplandı. Yurttaşların etrafını saran polisler, birçok LGBTİ+’yı ters kelepçeyle gözaltına aldı.


Polisler, kalkanlarıyla çevredekilerin görüntü almasını da engellemeye çalıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Twitter üzerinden, gözaltına alınanların Emniyet’teki ifadelerin ardından serbest bırakıldığını duyurdu. ÇHD ayrıca dövülerek gözaltına alınan yurttaşların vücutlarındaki yaraları gösteren fotoğraflar da paylaştı.

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