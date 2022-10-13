OnlyFans modeline para ve hapis cezası

Singapur’da, OnlyFans’e içerik üreten bir kişiye hapis ve para cezası verildi. Bu, Singapur’da platform üyelerine verilen ilk ceza.

Fotoğraf: BBC

OnlyFans belli bir ücret karşılığında abonelerine fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunarak içerik sağlayıcılarına para kazandıran bir platform.

Dünkü duruşmada, Titus Low (22) adlı kişi, platformda ‘müstehcen video ve fotoğraf’ paylaştığı gerekçesiyle 3 bin Singapur doları (38 bin 933 lira) para cezası aldı. Polisin uyarısını ihlal ederek hesabına girdiği gerekçesiyle de üç hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Low’a verilen ceza, ‘elektronik ortamda müstehcen içerik paylaşmanın ve bu tür paylaşımların yer aldığı platformlardan gelir sağlamanın’ yasak olduğu Singapur’daki OnlyFans kullanıcılarını endişelendirdi.

Low’un avukatı Kirpal Singh, ”Bu başlangıç. Başka kullanıcılar da aynı tehlikeyle karşı karşıya. Otoritenin verdiği mesaj çok açık bence” dedi.

210 bin takipçisi olan Low, Aralık 2021’de, bir kadının 12 yaşındaki yeğeninin telefonunda ‘uygunsuz fotoğraflar’ olduğunu söyleyerek şikayetçi olması üzerine tutuklanmış, hakkında dava açılmıştı. Telefon ve iPad’ine el konmuştu. Dava süreci öncesinde serbest bırakılan Low, hesabına yeniden erişim sağlamış hatta ikinci bir hesap açmıştı. Gerekçe olarak da geçimini buradan sağladığını söylemişti.

Nisan 2021’de OnlyFans modelliğine başlayan Low, kısa sürede popüler oldu.

Geçen ay Myanmar’da, OnlyFans modeli Nang Mwe San altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.