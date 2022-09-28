OnlyFans modeline altı yıl hapis

Myanmar’da bir kadın OnlyFans ve benzeri platformlarda fotoğraflarını paylaştığı gerekçesiyle altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Facebook

OnlyFans belli bir ücret karşılığında abonelerine fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunarak çoğunluğu kadınlardan oluşan içerik sağlayıcılarına para kazandıran bir platform.

Ülke basını, askeri mahkemenin, doktor olan ancak mesleğini yapmayan model Nang Mwe San’a iki hafta önce ceza verdiğini, çıplak fotoğraf ve video paylaşayarak ‘ülke kültürüne zarar vermek ve itibarını sarsmak’la suçlandığını açıkladı.

Şubat 2021’de kontrolü ele geçiren orduya karşı protesto eylemlerine katıldığı belirtilen Nang Mwe San, ülkede OnlyFans içeriği nedeniyle hapis cezası alan ilk isim.

Yangon kentinde yaşayan modelin annesi, BBC’ye kızıyla en son birkaç hafta önce konuştuğunu, basında yer alana kadar tutuklamadan haberi olmadığını söyledi.

Yönetim ordunun eline geçtikten sonra ülkenin lideri Aung San Suu Çii dahil çok sayıda siyasetçi, aktivist, gazeteci tutuklandı. Sayının 15 bin 600’ün üzerinde olduğu belirtiliyor.