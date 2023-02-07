Önce kedimi kurtarın: Üniversite öğrencisi Kerem ve ‘Çilek’ enkazdan çıkarıldı

Hatay’da çöken duvar ile tavan arasında sıkışan üniversite öğrencisi Kerem Çetin kurtarıldı. Beş saatlik çalışmayla ulaşılan Kerem, kurtarma ekibinden, perdeye sarılı haldeki kedisi Çilek’e öncelik verilmesini istedi.
Hatay’da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan tıp fakültesi öğrencisi Kerem Çetin ile kedisi Çilek kurtarıldı.
Konya’dan gelen Akşehir Arama Kurtarma (AKAK) ekibi, beş katlı apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma başlattı.
Enkaz çevresinde yakınlarından mutlu haber almayı bekleyenlerin yönlendirmesi sonucunda ekipler, binanın ikinci katında çöken duvar ile tavan arasında sıkışan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Kerem Çetin’e ulaştı.
Ekipler, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirledikleri genci çıkarmak için balyozla betonları kırdı.
Genç, dar alanda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipten, ‘Çilek‘ adlı kedisine öncelik verilmesini istedi.
Perdeye sarıldığı görülen kedinin çıkarılmasıyla moral bulan Çetin beş saatlik çalışmayla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.